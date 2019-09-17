Украинская делегация согласилась вернуться на совещание ОБСЕ после демарша из-за "российского Крыма"

После консультаций с партнерами Украина согласилась возобновить участие в ежегодном совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении, которое она покинула после упоминаний отдельных участников о "российском Крыме".

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Евгений Цимбалюк, постпред Украины при международных организациях в Вене.

Как сообщала "Европейская правда, во вторник украинская делегация в полном составе покинула заседание в знак протеста против некорректных заявлений. Цимбалюк, который курирует вопросы взаимодействия с ОБСЕ и был одним из дипломатов, представляющих Украину, рассказал о деталях инцидента.

По его словам, Украина знала о намерениях россиян инициировать такой конфликт. "Эти провокации уже не первый год осуществляют контролируемые правительством России организации, так называемые gongo, цель которых – легитимизация нарратива о якобы "российский Крым"", - рассказал дипломат.

Вместе с тем, посол подчеркнул, что Украина не прекратила работу в совещании ОБСЕ, а лишь приостановила ее на одну сессию. В ближайшее время – после проведенных консультаций с партнерами – делегация во главе с Цимбалюком вернется к работе.

"Мы вернемся на заседание и будем смотреть на развитие событий. Если все будет развиваться плохо, то Украина проведет консультации и рассмотрит возможность того, чтобы вообще оставить двухнедельное совещание ОБСЕ, которое только началось. Но пока партнеры убеждают нас не покидать заседание, объясняя что никто не будет бороться за нас лучше, чем мы сами", - пояснил он.

Цимбалюк утверждает, что короткий демарш позволил Украине мобилизовать государств-партнеров в свою защиту. "Мы чувствуем поддержку партнеров, к нам подходили представители США, Канады, ряд послов стран ЕС, а также словацкого председательства, Грузии и Швейцарии. Американцы после нашего протеста публично вспомнили, что санкции будут сняты с России только после того, как будет освобожден Крым", - пояснил он.

Украина продолжит переговоры с организаторами и модераторами заседаний о том, чтобы останавливать тех докладчиков, кто упоминает "российский Крым".