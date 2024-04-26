Зеленский назвал "Рамштайну" жизненно важные приоритеты для успеха Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал жизненно важными приоритетами из помощи, в которой Украина нуждается от союзников, дальнобойное оружие, ПВО и артиллерию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем обращении к участникам встречи Контактной группы по обороне Украины (формата "Рамштайн") во вторую годовщину его основания, которое транслировали на Twitter (X) Пентагона.

Зеленский отметил, что дальнейшее развитие событий на фронте зависит от того, насколько быстро будут действовать Украина и союзники и будут ли выполняться договоренности.

Реклама:

"Хотя за те полгода, пока мы ждали решения об американской помощи, российская армия сумела перехватить инициативу на поле боя, мы все еще можем не только стабилизировать фронт, но и продвигаться, достигая целей Украины в войне", – заявил он.

Первым приоритетом он назвал дальнобойное оружие, чтобы "ни один уголок оккупированной территории не был безопасным местом для оккупанта". Зеленский поблагодарил союзников за уже принятые решения о ракетах, которые "уже работают на фронте" – Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Вторым приоритетом президент назвал ПВО.

"В этом году российские самолеты применили против Украины уже более 9 тысяч управляемых авиабомб. Нам нужны способности, чтобы сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границе. Это возможно. Так же, как возможно защитить украинские города от российских ракет. Нам срочно нужны системы Patriot и ракеты к ним", – подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина нуждается как минимум в семи таких системах.

"У вас есть эти системы, и они действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Как и ускорение предоставления F-16", – заявил президент.

Третьим приоритетом Зеленский назвал артиллерию и снаряды, подчеркнув, что сейчас дисбаланс украинских и российских сил в артиллерии составляет 1:10, и такая ситуация поощряет Россию думать о контрнаступлении.

Четвертым приоритетом он назвал производство оружия, как в странах-партнерах, так и в совместных проектах.

"Сейчас в Украине мы имеем потенциал для производства, в частности, дронов, который существенно превышает наши финансовые возможности. Такая же ситуация с системами радиоэлектронной борьбы... Нужно заполнить наши оборонные мощности реальными заказами", – отметил Зеленский.

По информации СМИ, Испания отказалась передать Украине батарею Patriot, но предоставит немного ракет.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность поставить Украине системы противовоздушной обороны.

А Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Также, по данным СМИ, немецкое правительство убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot.