Молдова перед выборами получила скидку на российский газ

С 1 октября Молдова будет покупать российский газ на $15 дешевле - по $220 за тысячу кубометров.

Об этом заявил глава Moldovagaz Вадим Чебан, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Newsmaker.

По его словам, с 1 января 2020 года закупочная цена для Молдовы может еще больше снизиться. Какой будет скидка, станет известно в декабре, уточнил Чебан.

Скидка в январе будет зависеть от базовых котировок на нефть за предыдущие девять месяцев.

Чебана спросили, почему Молдова покупает газ по $235, тогда как спотовые цены на биржах не превышают $180, а Украина в третьем квартале этого года покупает газ в среднем по $170.

Чебан ответил, что для Молдовы не столь важна низкая цена на газ во втором и третьем кварталах, когда фиксируется низкое потребление.

"Гораздо важнее, по какой цене Молдова покупает газ зимой, то есть в первом и четвертом кварталах", - сказал глава Moldovagaz. Он вспомнил пример Украины, которая в январе этого года "покупала газ по $385, а Молдова - по $240".

По данным Минэкономразвития Украины, средняя закупочная цена газа в первом квартале составляла $290, а в январе Украина покупала газ по $317.

Напомним, президент Игорь Додон после недавнего визита в Москву и встречи с главой "Газпрома" Александром Миллером объявил, что стороны договорились о скидке на газ и о шагах, которые позволят Молдове не повышать тарифы.

Он также рассказал, что с начала следующего года цена закупки российского газа будет ниже на $40-50 за тысячу кубометров, а с апреля – на $70. Это, как отметил Додон, позволит не повышать тарифы для потребителей, а, возможно, даже и снизить.

Как известно, 20 октября в Молдове состоятся местные выборы, а в следующем году - президентские.

РФ, традиционно поддерживающая социалистов Додона, ранее неоднократно шла на торговые уступки Молдове (в частности - отменяла запрет на экспорт ряда аграрных товаров), демонстрируя это как личные достижения Додона.