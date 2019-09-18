Рига собирается ввести пошлину для туристов

С 2021 года посещающие Ригу туристы будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития латвийской столицы и ее популяризации за рубежом.

Соответствующий проект одобрили власти Риги, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С каждой гостиницы или хостела планируется брать по 1 евро в день за пребывающего там туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. Ночлег детей до 12 лет пошлиной не облагается.

Гостиницы должны будут ежемесячно отчитываться на специальном портале о количестве отдыхающих и о сумме уплаченной за них пошлины. Предварительно на этом портале им нужно будет зарегистрироваться как плательщикам пошлины.

В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе.

Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах в том числе в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне.