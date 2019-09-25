Зеленский говорит, что его разговор с Трампом был "частным и конфиденциальным"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал CNN.

Телеканал отмечает, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".

Когда его спросили, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма разговора, Зеленский ответил: "Посмотрим".

Трамп во вторник заявил, что позволил опубликовать неотредактированную полную стенограмму его июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Он также сказал, что государственный секретарь США Майк Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного разговора.

Президенты Украины и США должны встретиться в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча состоится на фоне инициирования демократами процедуры импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Подробнее читайте в статье: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина".