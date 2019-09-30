Глава украинской делегации: нас не испугало возвращение РФ в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ готовит план по противодействию РФ в Ассамблее и по отстаиванию своих позиций, в том числе по Крыму и Донбассу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава делегации Елизавета Ясько в интервью LB.ua.

"Я не хочу сказать, что мы испугались. Да, Россия вернулась, но я не считаю, что мы должны этого бояться. Угроза России существует же каждый день. У нас много друзей, которые могут озвучивать проукраинскую позицию. Новой делегации с ними надо выстроить отношения", - сказала Ясько.

По ее словам, есть несколько планов и сценариев, как украинская делегация будет противодействовать России, но подробности озвучивать отказалась.

"Потому что мы действуем так, чтобы многое не просачивалось в медиа до того, пока мы действительно не будем понимать, что там происходит, и какой из сценариев мы будем использовать", - пояснила она.

Ясько считает, что возвращение российской делегации не открывает перед РФ каких-то дополнительных возможностей, поскольку влияние Москвы и без того было значительным.

"Я считаю, что у нее всегда есть большие возможности. Во многих сферах. Да, они вернулись в ПАСЕ. Да, для них это победа. Но я не вижу в этом чего-то такого, что кардинально меняет их возможности", - сказала она.

Ясько также заявила, что ПАСЕ находится в глубоком кризисе и говорить о восстановлении репутации организации можно будет только после выполнения нескольких условий.

"После резолюции, в которой конкретно будет сказано: Россия должна выполнить все условия по достижению мира. Когда все требования без исключения будут выдвинуты. Когда РФ все выполнит. Вот тогда и можно говорить, что организация вернула свою репутацию, что она эффективна. Если будет выполнена часть, это тоже прогресс", - сказала она.