Глава української делегації: нас не злякало повернення РФ в ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ готує план з протидії РФ в Асамблеї і з відстоювання своїх позицій, в тому числі по Криму і Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила глава делегації Єлизавета Ясько в інтерв'ю LB.ua.

"Я не хочу сказати, що ми злякалися. Так, Росія повернулася, але я не вважаю, що ми повинні цього боятися. Загроза Росії існує ж кожен день. У нас багато друзів, які можуть озвучувати проукраїнську позицію. Новій делегації з ними треба вибудувати відносини", - сказала Ясько.

За її словами, є кілька планів і сценаріїв, як українська делегація буде протидіяти Росії, але подробиці озвучувати відмовилася.

"Тому що ми діємо так, щоб багато чого не просочувалося в медіа до того, поки ми дійсно не будемо розуміти, що там відбувається, і який із сценаріїв ми будемо використовувати", - пояснила вона.

Ясько вважає, що повернення російської делегації не відкриває перед РФ якихось додаткових можливостей, оскільки вплив Москви і без того був значним.

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"Я вважаю, що у неї завжди є великі можливості. У багатьох сферах. Так, вони повернулися в ПАРЄ. Так, для них це перемога. Але я не бачу в цьому чогось такого, що кардинально змінює їх можливості", - сказала вона.

Ясько також заявила, що ПАРЄ перебуває в глибокій кризі і говорити про відновлення репутації організації можна буде тільки після виконання кількох умов.

"Після резолюції, в якій конкретно буде сказано: Росія повинна виконати всі умови щодо досягнення миру. Коли всі вимоги без винятку будуть висунуті. Коли РФ все виконає. Ось тоді і можна говорити, що організація повернула свою репутацію, що вона ефективна. Якщо буде виконана частина, це теж прогрес", - сказала вона.