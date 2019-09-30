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Греция задумала депортировать 10 тысяч мигрантов после пожара на Лесбосе

Понедельник, 30 сентября 2019, 20:22

Греция намерена депортировать 10 000 мигрантов до конца следующего года, заявило правительство в понедельник после смертельного пожара и столкновений в крупнейшем лагере мигрантов на Лесбосе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В результате пожара, вспыхнувшего в лагере Мория на острове Лесбос, погибла женщина. Пожар, причина которого остается неизвестной, быстро переросла в столкновения между просителями убежища и полицией. Пострадали более десятка человек.

Мория превратилась в небольшой город с населением не менее 12 000 человек, что в четыре раза превышает ее возможности. Насилие является обычным явлением, но воскресные столкновения были самыми серьезными за много месяцев.

"Мы действительно переживаем национальный кризис", - сказал журналистам на Лесбосе заместитель министра защиты граждан Лефтерис Эконому.

Помимо увеличения числа депортаций, правительство решило на заседании в понедельник укрепить свои границы и построить так называемые "закрытые центры" для нелегальных мигрантов и искателей убежища, которые должны быть депортированы, сказал представитель правительства Стелиос Петсас.

Он сказал, что Греция сейчас имеет дело с "проблемой миграции, а не проблемой беженцев", сославшись на национальности новоприбывших. По данным Организации Объединенных Наций, большинство составляют афганские семьи.

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Греция мигранты
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