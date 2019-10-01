Глава МИД Франции заявил, что Brexit без соглашения является наиболее вероятным
Вторник, 1 октября 2019, 20:47
Министр иностранных дел Франции заявил, что выход Британии из ЕС без соглашения является "наиболее вероятной" возможностью на данный момент.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Жан-Ив Ле Дриан сказал нижней палате парламента Франции, что Европейский союз остается открытым для других предложений" от Британии, но подчеркнул, что пока не было представлено ни одной, которая была бы "совместимой" с соглашением.
Ле Дриан предупредил, что " осталось три недели - это не много и это срочно."
Премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторник подтвердил, что правительство направит официальные предложения по Brexit в Брюссель в течение нескольких дней.
Британия должна выйти из Европейского союза 31 октября.
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