6,1 млрд на оружие, атака на памятник УПА в Польше, Франция блокирует санкции: новости дня

ЄС вивчає дефіцит бюджету України, а посли ЄС знову не продовжили санкції проти РФ.

Голова британської MI5 попередив про зростаючі загрози від Росії та Китаю, а ексглава МЗС Німеччини Йошка Фішер прогнозує кінець НАТО.

Європа цьогоріч витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський арктичний газ, а у Німеччині екоактивісти подають до суду через проєкт, пов’язаний з "Росатомом".

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 11 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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6,1 млрд євро на дрони і ракети

Євросоюз затвердив 6,1 млрд євро на дрони та ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot Україні, готується виплатити наступний транш на 4,3 млрд євро.

До речі, естонська розвідка відзначила, що Україна вперше дістала дронами російські заводи за майже 3000 кілометрів.

У пʼятницю, 11 вересня, у Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якої увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.

ЄС вивчає дефіцит бюджету України

Тим часом Єврокомісія продовжує вивчати фінансову ситуацію в Україні, щоб оцінити нагальні потреби державного бюджету в додаткових коштах у 2026 році, і тільки після цього почне обговорення джерел можливого додаткового фінансування.

Україна заявила про дефіцит оборонного бюджету-2026 у 27 млрд доларів та просить ЄС про допомогу.

Нагадаємо, у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

Зараз на розгляді – нова юридична конструкція їх використання, що передбачає зміну юрисдикції російських грошей з бельгійської на європейську.

Португалія підтримує використання росактивів на користь України, але розуміє позицію Бельгії.

Франція блокує санкції ЄС

Посли країн ЄС у п’ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги двох столиць щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

"Словаччина все ще хоче виключення зі списку Усманова й Фрідмана. Але питання тепер ще більш ускладнене, тому що Франція також хоче виключення Усманова", – розповів редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

А в Сполучених Штатах, як пише Bloomberg, законопроєкт про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема наступного тижня винесуть на голосування в Палаті представників.

В Естонії сподіваються, що Палата представників підтримає законопроєкт про санкції проти РФ.

Загрози для Європи

Голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм.

Глава MI5 звернувся з загальнонаціональним "закликом до зброї", попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю.

А колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер прогнозує кінець НАТО.

"Якщо Європа стане сильнішою – як у плані силової політики, так і у плані військової потужності, – то виникнуть інші відносини. Післявоєнна ситуація з гіпердомінуванням США в НАТО закінчилася. Ми повинні бути здатні захищати себе", – заявив він.

У Кремлі пригрозили Литві ядерною зброєю.

Французька комуна скаржиться на шквал кібератак, ймовірно з Росії, а в ЄС спростували російський фейк про вимогу мобілізації жінок в Україні.

Німецька поліція обшукала будівлю генконсульства України у Дюссельдорфі через сигнал загрози, а у Литві повідомили про затримки з постачанням систем HIMARS від США.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував появу "польського Starlink".

Енергетичні виклики

Канада та Україна підписали угоду про енергетичну співпрацю. Крім того, Оттава запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей.

А Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання.

Європа цьогоріч витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський арктичний газ.

"Це свідчить про те, що покупці з ЄС максимально збільшують імпорт напередодні заборони, яка набере чинності в січні 2027 року. Більшість цих обсягів припадає на діючі довгострокові контракти, оскільки імпорт СПГ за короткостроковими контрактами було заборонено у квітні цього року", – повідомив енергетичний аналітик Kpler Чарльз Костерруз.

Італія прискорює реалізацію енергетичних проєктів, щоб зменшити залежність від імпорту.

У Німеччині екоактивісти подають до суду через проєкт, пов’язаний з "Росатомом".

Німецька екологічна група BUND Niedersachsen подала до суду на федеральну землю Нижня Саксонія, щоб скасувати дозвіл на розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені в рамках проєкту, пов’язаного з російською компанією "Росатом".

Напад на пам'ятник УПА у Польщі

Голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун похвалився, як нищить молотом пам'ятник УПА.

Гранітний обеліск вшановує пам’ять українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. Він стоїть у селищі Бялисток, у гміні Долгобичув (Грубешівський повіт). Саме тут у 1946 році поховали загиблих українців, тож пам’ятник встановлено безпосередньо на місці масового поховання.

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу, що "політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами". Київ закликав Варшаву належно оцінити ці дії та відновити пошкоджену могилу.

Згодом стало відомо, що у Польщі почали провадження через нищення пам'ятника УПА одіозним політиком.

Результати соцопитування групи "Рейтинг" свідчать, що понад 30% українських біженців у Польщі зазнавали дискримінації і понад 50% – планують повернутися до України.

А, за результатами опитування CBOS, найбільша опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" та ультраправа "Конфедерація" майже зрівнялися у рейтингах. Слід зауважити, що в цьому випадку йдеться не про партію "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна.

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