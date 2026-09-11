Министр иностранных дел Германии впервые за семь лет посетит Будапешт

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на следующей неделе посетит Будапешт; этот визит станет первым визитом главы МИД Германии в Венгрию с 2019 года.

Об этом заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Германии Йозеф Гинтерзехер, пишет Суспильне, передает "Европейская правда".

В ходе визита Вадефуль проведет переговоры с президентом Венгрии Андрашем Балинтом Бакой и министром иностранных дел Анитой Орбан.

Среди тем переговоров, как ожидается, будут европейская безопасность, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, а также война России против Украины.

Также глава немецкого МИД должен встретиться с министром экономики Венгрии Иштваном Капитани и представителями немецких и венгерских деловых кругов.

В МИД Германии заявили, что после смены правительства в Будапеште Берлин видит возможность начать "новый этап" в двусторонних отношениях.

В немецком ведомстве считают, что изменения в Венгрии создали предпосылки для возвращения страны к принципам верховенства права и европейским ценностям.

В Берлине также рассчитывают, что новый этап в отношениях с Будапештом может придать дополнительный импульс экономическому сотрудничеству между странами.

Отдельной темой переговоров станет политика в сфере безопасности. В немецком МИД подчеркнули, что Венгрия является партнером Германии не только в Европейском Союзе, но и в НАТО.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы европейской безопасности и единства, в частности российскую войну против Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии отреагировала на то, что Германия обвинила Россию в гибридной атаке с использованием дрона в аэропорту Лейпцига.

Это произошло после того, как министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.