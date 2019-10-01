Сенцов встретился с Макроном и передал список узников Кремля

В Страсбурге во вторник, 1 октября, во время осенней сессии ПАСЕ освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов провел встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Встреча длилась около получаса. "Сенцову удалось передать обращение с перечнем всех 86 имен актуальных узников Кремля в Крыму и на территории РФ, а также напомнить о пленных Донбасса, за которых необходимо продолжать бороться", - рассказала в своем Facebook директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Президент Франции, в частности, спросил у бывшего узника Кремля, не бросил ли тот писать, на что Сенцов возразил.

"Творческий путь - это еще одна моя дорогая, которая не забывается", - отметил Сенцов.

Сенцов поблагодарил Макрона за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украины в целом.

"Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться, и работа будет продолжена. Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили. Он спросил о тюрьме, но я не стал об этом говорить - теперь есть вещи и поважнее. Зато я рассказал о своем видении ситуации и конкретно о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних - крымские татары", - написал Сенцов в своем Facebook.

По его словам, крымские татары страдают из-за своих политических и религиозных убеждений, а оккупанты пытаются представить их как исламских террористов.

"Президент (Франции) меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных". Обнялись", - отметил Сенцов.

Напомним, 22 октября в Страсбурге Сенцов лично получит премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которой его наградили в прошлом году.

Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 1 октября напомнил об украинских политзаключенных, которые продолжают незаконно удерживаться Россией.

Во время выступления Макрон также заявил, что полностью поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ.