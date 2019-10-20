Мадрид отклонил призыв лидера Каталонии к переговорам на фоне протестов

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес отклонил призыв к диалогу от регионального главы Каталонии, заявив, что он должен сначала осудить сепаратистские волнения в Барселоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Торра должен решительно осудить насилие, чего он до сих пор не сделал", - сказал Санчес в заявлении после того как сторонник независимости Каталонии Ким Торра призвал центральное правительство провести переговоры, чтобы попытаться найти выход из кризиса.

Санчес также призвал Торру признать, что многие каталонцев не хотят независимости для богатого северо-восточного региона и "просят его восстановить сосуществование, поврежденное движением за независимость".

Он отметил позицию Социалистической партии, которую возглавляет, что Каталонии не будет предоставлена независимость "потому что это не законно".

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Барселона в пятницу пережила самую страшную ночь городских беспорядков за десятилетия, когда молодые люди в масках перекрывали дороги горящими мусорными баками и бросали камни в силовиков.

По данным местных властей, 182 людей по всему региону пострадали, в том числе 152 в Барселоне. Около 17 полицейских также попали в больницы. Полиция заявила, что арестовала 54 человека в пятый день столкновений.

Напомним, Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов.