Лондон: Британия выйдет из ЕС 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке

Великобритания покинет Европейский союз 31 октября, несмотря на письмо-просьба об отсрочке Brexit, к которому премьер-министра Бориса Джонсона заставили его оппоненты.

Об этом заявляют в британском правительстве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы собираемся выйти 31 октября. У нас есть средства и возможность сделать это", - сказал Майкл Гоув, министр, который отвечает за подготовку к Brexit без соглашения.

"Это письмо было отправлено, потому что парламент требовал его отправки ... но парламент не может изменить мнение премьер-министра, парламент не может изменить политику или решимость правительства", - подчеркнул он.

Ранее Джонсон отправил три письма президенту Европейского совета Дональду Туску.

Во-первых, короткую сопроводительную записку от британского посла в ЕС, где объясняется, что правительство просто придерживается закона; во-вторых, неподписанную копию текста, который закон, известный как закон Бенна, заставил его написать; и третий лист, в котором Джонсон сказал, что не хочет отсрочки Brexit.

Туск сказал, что получил просьбу Джонсона.

"Теперь я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал Джонсону, что Париж требует скорейшего разъяснения ситуации после субботнего голосования за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.