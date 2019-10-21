В Украине создадут систему, которая позволит отслеживать движение страны к НАТО

В Украине работают над созданием системы независимого внешнего мониторинга выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, которая будет открытой для общественности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Система будет создана для того, чтобы можно было эффективно следить за движением Украины в НАТО.

"Мы сейчас работаем и у нас уже заложены деньги на то, чтобы создать систему мониторинга выполнения ГНП. Эта система будет открыта, методология будет создана с привлечением независимых экспертов, в частности, западных, для того чтобы действительно создать эффективную систему отслеживания того, куда мы идем ", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что подобная система в Украине уже создана по линии ЕС под названием "Пульс соглашения", которая касается Соглашения об ассоциации.