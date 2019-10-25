Министр обороны назвал приоритеты Украины в новом формате отношений с НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал приоритеты нового формата отношений с НАТО, который будет утвержден в ближайшее время.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", министр озвучил их во время общения с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

По словам Загороднюка, сторона НАТО сообщила, что новый формат предполагает определение приоритетов.

Первым из них станет переход украинской армии на натовские стандарты.

"Мы меняем структуру Генштаба, пересматривается функционал, пересматриваются сами органы. Параллельно мы разрабатываем свои новые уставы на базе STANAG (стандарт НАТО. - Ред.). Будет дорожная карта, план, после выполнения которого мы можем говорить, что достигли полной оперативной совместимости с Альянсом", - сказал Загороднюк.

Второй приоритет, по словам министра – это система управления военной карьерой и управления персоналом.

"Также - образование, подготовка, в том числе сержантско-старшинского состава, и профессиональное военное образование", - добавил он.

Загороднюк также рассказал, что есть договоренность о том, чтобы прописать план достижения совместимости с конкретными сроками исполнения. В то же время эти сроки пока еще не согласованы.