Румыния в пятый раз вынуждена будет подавать кандидата в Еврокомиссию

Четвертая попытка Румынии подать кандидатуру еврокомиссара потерпела неудачу, после того как Европейская комиссия решила, что временное правительство Румынии не имеет права выдвигать кого-то.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Комиссия заявила 30 октября, что правительство премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которое было отправлено в отставку парламентом в начале октября, не может выдвигать бывшего евродепутата Виктора Негреску без одобрения президента Йоханниса.

Дэнчилэ предложил Негреску в письме, направленном Урсуле фон дер Ляйен во вторник, после того как она призвал Румынию быстрее представить кандидата.

Но Йоханнис выступил против этого решения, настаивая на том, что исполняющая обязанности премьер-министра не имеет "легитимности" для принятия решения. Президент также заявил, что Денчиле не консультировалась с ним относительно исходного кандидата от Румынии Рованы Плумб, которую отклонил Европарламент

"Кандидат от Румынии должен быть приемлемым для президента и должен пройти через Европарламент. В Румынии есть сомнения относительно того, был ли предложенный кандидат выдвинут законно", - сказал представитель Еврокомиссии.

Среди других неудачных кандидатур, кроме Плумб, были бывший евродепутат Дан Ника и государственный секретарь по вопросам европейских дел Габриэла Циот, одну из которых приняла фон дер Ляйен. Мэр Бухареста Габриэла Фирея также заявила, что ее просили занять эту должность, но она отказалась.

Сейчас отсутствие румынского кандидата является главным препятствием для начала работы Еврокомиссии 1 декабря. Голосование за полный коллегиум назначено на 27 ноября.