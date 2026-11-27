Заседание Европейского совета в четверг, посвященное бюджету, превратилось в хаос после того, как лидеры нескольких стран в знак протеста покинули зал переговоров.

Об этом стало известно Politico из источников, передает "Европейская правда".

Глава Евросовета Антониу Кошта организовал внеочередной саммит 26 ноября не для того, чтобы достичь окончательной договоренности по бюджету, а чтобы собрать лидеров за одним столом и попытаться преодолеть разногласия между двумя основными противоположными лагерями.

Страны ЕС разделились на две группы: те, которые стремятся к увеличению "традиционных" расходов в таких сферах, как сельское хозяйство (в частности, Испания и Италия), и группа стран, требующих, чтобы блок снизил свои амбиции и переориентировал инвестиции на оборону и безопасность (Германия и Швеция).

Однако после многочасовых переговоров в небольших группах представители Дании, Швеции, Бельгии и Австрии, настаивавшие на сокращении бюджета, покинули встречу, заявив, что такой формат переговоров был призван настроить страны друг против друга.

"Было очевидно, что это был ход, направленный на то, чтобы разделить нас, подкупив каждого из нас подарком. Все прошло просто ужасно. Это не было настоящей дискуссией", – сказал дипломат из страны, выступающей за сокращение бюджета.

Стратегия Кошты по объединению небольших групп лидеров "не была лучшей идеей", поскольку правительства не хотели раскрывать свои "красные линии" перед конкурентами, отметил дипломат из страны, выступающей за увеличение бюджета.

Решение бойкотировать дальнейшие заседания было принято после того, как финский премьер-министр Петтери Орпо "очень разозлился" из-за подхода главы Евросовета, сообщил один из дипломатов ЕС.

"Члены S7 ["разумной семерки", в которую входят правительства, стремящиеся к сокращению бюджета] приняли участие в двух сессиях в малых группах, после чего мы пришли к выводу, что дальнейшие заседания не приблизят нас к решению", – говорится в заявлении Австрии.

Кошта отказался от планов вернуться к обсуждениям на второй день и сократил свою итоговую пресс-конференцию вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен до всего 11 минут.

27 лидеров ЕС теперь приложат усилия, чтобы достичь соглашения на декабрьском саммите, который, по словам дипломатов и чиновников, вероятно, продлится несколько дней и ночей.

Хотя технически у Евросоюза есть целый год, чтобы прийти к соглашению по многолетней финансовой рамке на 2028–2034 годы, нынешнее руководство настроено решить этот вопрос до апрельских выборов во Франции, где лидер ультраправых Марин Ле Пен является фавориткой на пост президента.

Действующий президент Эмманюэль Макрон, который выглядел явно разгневанным, предупредил, что затягивание переговоров после нового года "демократически невозможно", поскольку это будет происходить слишком близко к выборам.

На фоне этого один из дипломатов ЕС дал французскому президенту прозвище "Monsieur Chantage" (Месье Шантаж).

"Это уже слишком – приезжать сюда и брать переговоры в заложники из-за ваших национальных выборов", – сказал дипломат.

Кошта сообщил лидерам, что планирует сократить предложение Комиссии еще на 220–230 млрд евро – что недалеко от требований "экономных" стран, отметил осведомленный дипломат.



На саммите 26 ноября лидеры ЕС также не смогли достичь окончательной договоренности о финансировании Украины в 2027 году.

Подробнее о разногласиях между странами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспектив финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды" "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины".