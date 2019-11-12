В Раде создали группы по межпарламентским связям с Норвегией и Грузией

На организационном заседании депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Королевством Норвегия, которое состоялось 12 ноября, председателем группы избран член фракции политической партии "Слуга народа" Александра Ткаченко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Информационное управление аппарата ВРУ.

Заместителями председателя депутатской группы избрали членов фракции политической партии "Слуга народа" Марину Бардину, Романа Каптелова, Михаила Лабу, Дмитрия Люботу, Александра Мариковского, Галину Михайлюк и члена фракции политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Александра Качного.

Секретарем группы избрана член депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич.

Изъявили желание работать в группе по межпарламентским связям с Королевством Норвегия 44 народных депутата.

Также 12 ноября была создана депутатская группа Верховной рады по межпарламентским связям с Грузией.

Для участия в группе зарегистрировался 61 депутат.

Во время организационного заседания сопредседателями группы избраны член фракции политической партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе и член фракции политической партии "Слуга народа" Людмила Марченко.

Заместителями председателя группы избраны член фракции политической партии "Слуга народа" Юлия Диденко и член фракции политической партии "Батькивщина" Иван Крулько.

Секретарями группы стали помощник-консультант народного депутата Климпуш-Цинцадзе Андрей Безноско и помощник-консультант народного депутата Марченко Игорь Крысоватый.