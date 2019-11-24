Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Численность британской армии хотят значительно сократить – СМИ

К поставке сербского оружия на Донбасс была привлечена "прокладка", известная по Свинарчук-гейту – депутат

В Румынии проходит второй тур президентских выборов

Скандал в Сербии: президент признал, что сербское оружие могло оказаться на Донбассе






В Британии по делу о гибели 39 мигрантов выдвинули обвинение еще одному подозреваемому

Воскресенье, 24 ноября 2019, 14:50

Британская прокуратура предъявила обвинения 23-летнему жителю Северной Ирландии в рамках дела о гибели 39 граждан Вьетнама, чьи тела были найдены в контейнеровозе в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция Эссекса заявила в воскресенье, что Кристоферу Кеннеди было предъявлено обвинение в заговоре с целью организации торговли людьми и сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства Британии.

Он должен явиться в суд в понедельник.

Тела были найдены 23 октября в английском городе Грейс.

Британская полиция уже предъявила обвинение 25-летнему Морису Робинсону, водителю грузовика из Северной Ирландии, в 39 случаях неумышленного убийства и сговоре с целью торговли людьми.

Еще один подозреваемый сейчас находится в Ирландии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания мигранты
powered by lun.ua