Землетрясение в Албании: уже более 100 пострадавших

Многие албанцы до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес после землетрясения магнитудой 5,8, из-за которого травмировались 105 человек и сотни домов были повреждены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Власти утверждают, что после землетрясения в субботу днем ​​было зафиксировано более 100 последующих толчков.

Повреждения получили около 600 домов. В Тиране, Дурресе и других западных и центральных районах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.

Многие люди, которые покинули свои дома, находились во временных убежищах, когда эксперты в воскресенье осматривали поврежденные дома.

Министр обороны Олта Хачко, выступая на заседании Кабмина, которое состоялось в воскресенье, сказала, что "к счастью, нефтяные скважины не повреждены".

An earthquake in the Adriatic Sea hit central Albania on Saturday with a magnitude of 5.6, causing minor damages and light injuries.



Some locals chose to stay outside during the night for fear of more shocks. pic.twitter.com/gO5BcHWKry — Balkan Insight (@BalkanInsight) September 22, 2019

#Albania Chaos is spreading on the streets and these are a few damages that happened in my home pic.twitter.com/GUOFzBElVT — Franki (@Franki61044297) September 21, 2019

АР

Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания подвержена землетрясениям и регистрирует сейсмическую активность каждые несколько дней.

Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.