Пристайко отреагировал на решение Apple "отдать" Крым России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.

Как сообщает "Европейская правда" об этом он написал в Twitter.

"Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко.

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a 🇷🇺 land.