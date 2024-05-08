Шольц подтвердил Зеленскому участие в саммите мира в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц 8 мая провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили "военную и гуманитарную ситуацию в Украине".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе немецкого канцлера.

Во время разговора Шольц и Зеленский обменялись мнениями относительно саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

"Федеральный канцлер подтвердил свое присутствие на саммите и подчеркнула, что Германия активно поддерживает эту встречу. Собеседники договорились работать над как можно более широким глобальным участием", – говорится в сообщении.

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Также лидеры обсудили предстоящую конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня, и "договорились оставаться в тесном контакте".

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

Свое участие уже подтвердили в частности президенты Польши и Латвии, а также другие европейские лидеры.