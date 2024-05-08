В Эстонии оштрафовали двух человек, которые размахивали флагом РФ

Эстонская полиция открыла производство в отношении трех лиц, которые в городе Пярну размахивали флагом России из окна автомобиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Пока что правоохранители завершили производство в отношении двух человек, которым назначили денежный штраф, тогда как в отношении третьего производство продолжается.

Полиция получила информацию вечером 24 апреля о том, что около 16:30 в Пярну на парковку торгового центра заехал автомобиль, из бокового окна которого виднелся флаг РФ.

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Отмечают, что компания, которая находилась в автомобиле, поправила флаг на парковке и продолжила движение по Рижскому шоссе.

Правоохранители открыли производство по делу о проступке в отношении управлявшего автомобилем 49-летнего мужчины, а также пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины.

Сообщают, что 54-летний мужчина добровольно передал флаг России полиции.

Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт напомнил, что публичная демонстрация символики государства-агрессора является прямой поддержкой войны РФ против Украины.

"Мы решительно реагируем на такое поведение, чтобы предотвратить возникновение других правонарушений, конфликтов и их эскалации", – отметил он.

Сообщалось, что полиция Эстонии на 9 мая запретила публичные собрания с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений РФ.

Власти немецкой столицы Берлина в этом году также запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий к 9 мая.

Как известно, Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы не исключает, что 9 мая, в стране могут быть провокации со стороны РФ.

Недавно латвийские правоохранительные органы и органы безопасности пообещали в этом году очень серьезно готовиться к 9 мая.