Послы ЕС одобрили передачу Украине средств от замороженных российских активов

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине, что является последним шагом для введения в действие этого механизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

На заседании в среду послы Евросоюза согласовали в принципе "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России".

"Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", – добавили в бельгийском председательстве.є

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🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.



👉 The money will serve to support #Ukraine's recovery and military defence in the context of the Russian aggression. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024

Решение постпредов еще должен финализировать Совет Европейского Союза.

В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

Больше о плане Брюсселя читайте в статье Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам.