Послы ЕС одобрили передачу Украине средств от замороженных российских активов

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине, что является последним шагом для введения в действие этого механизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

На заседании в среду послы Евросоюза согласовали в принципе "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России".

"Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", – добавили в бельгийском председательстве.є

