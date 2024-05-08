Грету Тунберг в третий раз оштрафовали в Швеции из-за климатических протестов

Стокгольмский окружной суд 8 мая признал климатическую активисту Грету Тунберг виновной по двум пунктам обвинения в неповиновении общественному порядку из-за акции протеста возле парламента в марте этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ТТ.

На суде Тунберг подтвердила, что продолжила сидеть во время протеста возле Риксдага (парламента), даже когда услышала приказ полиции отойти.

На вопрос, почему активистка отрицала факт правонарушения, та ответила: "Потому что это была чрезвычайная ситуация, и она до сих пор остается чрезвычайной. А в чрезвычайных ситуациях мы все обязаны действовать".

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В конце концов суд Стокгольма присудил Тунберг 120 ежедневных штрафов по 50 шведских крон.

Это уже третий такой штраф для экоактивистки в Швеции за последний год после ее участия в акциях протеста и отказа выполнить указания полиции.

В начале апреля Грету Тунберг задержали вместе с другими активистами Extinction Rebellion в Нидерландах. Они перекрывали главную улицу Гааги, протестуя против субсидий для добывающей промышленности.