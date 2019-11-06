Турецко-российский патруль в Сирии забросали камнями

Турецкие и российские войска во вторник начали свое второе совместное патрулирование на севере Сирии вблизи города Кобани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Местные сирийцы выступили против прохождения турецких и российских военнослужащих по территории их сел.

У Кобани толпы людей забрасывали проезжающие мимо турецкие и российские бронемашины патруля камнями с обочины и скандировали лозунги с призывами к военным убираться прочь.

Несколько десятков человек сумели остановить два российских бронетранспортера, и некоторые из них залезли на один из автомобилей военной полиции с российскими знаками различия.

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Министерство обороны России заявило во вторник, что во время патрульной миссии инцидентов не было.

Министерство обороны Турции поделился в Twitter фотографиями, на которых турецкие и российские солдаты встречаются на границе и изучают карты перед началом патрулирования.

1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование района на границе Турции и Сирии.

Как известно, Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии, что позволило преимущественно прекратить военные действия.

Президенты Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум, в котором говорилось о совместном патрулировании подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийской стороне сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что он не против военной договоренности Турции с противником Альянса Россией.