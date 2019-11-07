Lufthansa отменила 1300 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Авиакомпания Lufthansa отменила около 1300 рейсов, которые должны были состояться 7 и 8 ноября, из-за запланированной на эти дни забастовки бортпроводников компании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Отмена рейсов повлияет на 180 тыс. пассажиров Lufthansa. Забастовка повлияет на рейсы компании, которые осуществляются из немецких аэропортов, в том числе и трансконтинентальные перелеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. 7 ноября отменено 700 рейсов, 8 ноября – 600.

Это количество рейсов составляет менее половины от общих 3000 полетов, которые Lufthansa и ее партнеры планировали в эти два дня.

Забастовка бортпроводников состоится, несмотря на юридические усилия Lufthansa остановить его. Так, 6 ноября суд по вопросам трудового права во Франкфурте-на-Майне отклонил иск компании с требованием признать его противозаконным. Высший суд жалобу Lufthansa на это решение отклонил.

Ранее немецкий профсоюз Ufo призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке 7 и 8 ноября. Целью профсоюза является повышение зарплат и улучшение условий труда сотрудников. На 8 ноября также запланирована демонстрация участников профсоюза возле главного офиса Lufthansa.