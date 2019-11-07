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В Австрии по подозрению в отмывании денег задержали экс-чиновника министерства РФ

Четверг, 7 ноября 2019, 14:59

В Австрии по делу об отмывании денег задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России.

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг сообщила пресс-служба Национальной полиции Испании на сайте МВД.

Россиянина задержали в Вене в рамках операции по борьбе с отмыванием денег. Еще трех человек, причастных к делу, задержали в Испании.

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Двое задержанных - граждане России, бывшая жена и сын российского экс-чиновника. Третий - испанский адвокат юридической фирмы в Марбелье.

"Считается, что отмывание денег произошло при покупке роскошной виллы в Марбелье по цене 4 миллиона евро, которая была оплачена средствами, вероятно, полученными преступным путем в родной стране бывшим высокопоставленным чиновником российского министерства", - говорится в сообщении.

Расследование по делу началось в июле 2018 года, когда следователи получили запрос от российских властей о крупномасштабном налоговое мошенничество, совершенном бывшим чиновником российского министерства. Российские власти выдали международный ордер на его арест.

В одном из судебных процессов в России ему в сотрудничестве с другими людьми инкриминируется хищение около 7,2 миллиона долларов государственных средств, выделенных на реконструкцию музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

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