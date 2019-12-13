Украинские производители придумали новое название для сыра фета

Украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, придумали для него новое название – набел.

Об этом в эфире AgroFM рассказала заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко, передает Экономическая правда со ссылкой на Agroportal.

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, — набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный", — говорит она.

Якименко объясняет, что необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

Якименко добавляет, что для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.

Напоминаем:

Напоминаем:

Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Примеры зарегистрированных географических указаний - пармезан, фета, коньяк, шампанское.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон в октябре.