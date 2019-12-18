ЕСПЧ обязал Молдову выплатить 6 тыс. евро жительнице Кишинева из-за шума в ресторане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Молдову выплатить более 6 тыс. евро жительнице жители Кишинева за несоблюдение его права на частную жизнь в связи с открытием рядом с ее домом ресторана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В своем иске женщина сообщила, что в 2003 году в ресторане, примыкающем к ее квартире, провели ремонт, после чего на стенах появились трещины. Техническая экспертиза показала, что трещины появились по другой причине, и ресторан придерживался всех норм при проведении строительных работ.

Также женщина неоднократно жаловалась властям Кишинева на шум, который раздается из ресторана.

Хотя директора ресторана не раз штрафовали за нарушение общественного порядка в ночное время и приказали закрывать заведение в 23.00, по словам женщины, работники ресторана продолжали работать допоздна.

Женщина обратилась в суд центра и в 2005 году выиграла иск. Однако Апелляционная палата и затем Высшая судебная палата решение первой инстанции отклонили.

Они обосновали свой отказ тем, что, согласно результатам технической экспертизы, состояние сооружения соответствует нормам, а ремонт в ресторане не мог вызвать разрушения в квартире заявительницы. Однако жалобу женщины о шум в ресторане ВРП не учла.

Женщина обратилась в ЕСПЧ. В своем иске она требовала выплатить 2 067 евро компенсации ущерба от ремонта и 50 тыс. евро как компенсацию морального вреда.

Европейский суд по правам человека признал, что ресторан нанес серьезные неудобства заявительницы, и власти Молдовы не выполнила свои обязательства по статье 8 Конвенции о правах человека, которая предусматривает право на уважение частной и семейной жизни.

ЕСПЧ обязал Молдову выплатить женщине 4500 евро компенсации морального вреда и 1685 евро за судебные издержки.