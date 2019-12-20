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Власти Румынии продали автомобиль Чаушеску за $44 тысячи

Пятница, 20 декабря 2019, 20:26

В Румынии Национальное агентство налоговой администрации продало с аукциона автомобиль Николае Чаушеску за 44 тысячи долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Оборудован кожаными сиденьями и электрическим открыванием крыши, автомобиль Aro 304 было специально создано для румынского диктатора в 1977 году

 

Автомобиль, который диктатор использовал для поездок на охоту и официальных визитов, не смог привлечь ни одного покупателя на предыдущем аукционе в январе.

Агентство понизило стартовую цену на 25% до 24 тысяч долларов. Его стремились купить 5 участников аукциона, пока автомобиль не был продан одному из них за 44 тысячи долларов. Кто приобрел авто, не раскрывают.

В течение четверти века Чаушеску удерживал Румынию в тисках - до кровавого восстания 1989 года, в котором он и его жена были расстреляны.

Многие чиновники коммунистической эпохи остаются на государственных должностях в Румынии, обладая политическим и деловым влиянием даже сейчас.

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