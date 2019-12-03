Генсек НАТО прокомментировал намерение Турции заблокировать план обороны Балтии и Польши

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс на встрече в Лондоне планирует принять решение по обороне стран Балтии и Польши, несмотря на угрозы Турции заблокировать это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Rzeczpospolita.

"Во-первых, у нас есть планы защищать этот регион. Во-вторых, у нас есть не только планы, но и боевые возможности - даже больше, чем когда-либо. У нас там и солдаты, и силы быстрого реагирования. И мы планируем дальнейшие решения по повышению нашей боеготовности в этом контексте в Лондоне", - сказал Йенс Столтенберг.

"Речь идет не только о дополнительных силах, но и о возможности их быстрой переброски в этот регион. Это все что я могу сказать", - добавил он.

Как известно, 3-4 декабря в Лондоне проходит встреча лидеров стран-членов Альянса. Перед отъездом на встречу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он по-прежнему не согласен на оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, пока Альянс не поддержит Анкару в вопросе сирийских курдов.

План защиты балтийских государств и Польши в случае нападения России требует поддержки всех государств-членов.

Турция обвинила союзников по НАТО в поддержке проблем безопасности стран Балтии при игнорировании угрозы Турции со стороны курдских боевиков.

Турция считает курдских боевиков террористами и вторглась в районы северо-восточной Сирии, чтобы оттеснить их от своей границы.