Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Столтенберг объяснил позицию НАТО о "России – не враге"

Пристайко в Лондоне: мы хотим Ruxit, чтобы Россия оставила Украину

США пригрозили обложить стопроцентными пошлинами товары из Франции на $2,4 млрд






Генсек НАТО прокомментировал намерение Турции заблокировать план обороны Балтии и Польши

Вторник, 3 декабря 2019, 11:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс на встрече в Лондоне планирует принять решение по обороне стран Балтии и Польши, несмотря на угрозы Турции заблокировать это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Rzeczpospolita.

"Во-первых, у нас есть планы защищать этот регион. Во-вторых, у нас есть не только планы, но и боевые возможности - даже больше, чем когда-либо. У нас там и солдаты, и силы быстрого реагирования. И мы планируем дальнейшие решения по повышению нашей боеготовности в этом контексте в Лондоне", - сказал Йенс Столтенберг.

"Речь идет не только о дополнительных силах, но и о возможности их быстрой переброски в этот регион. Это все что я могу сказать", - добавил он.

Как известно, 3-4 декабря в Лондоне проходит встреча лидеров стран-членов Альянса. Перед отъездом на встречу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он по-прежнему не согласен на оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, пока Альянс не поддержит Анкару в вопросе сирийских курдов.

План защиты балтийских государств и Польши в случае нападения России требует поддержки всех государств-членов.

Турция обвинила союзников по НАТО в поддержке проблем безопасности стран Балтии при игнорировании угрозы Турции со стороны курдских боевиков.

Турция считает курдских боевиков террористами и вторглась в районы северо-восточной Сирии, чтобы оттеснить их от своей границы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Встреча НАТО в Лондоне Турция Столтенберг
powered by lun.ua