ЕС требует от Турции раскрыть текст нового морского соглашения

Европейский Союз призывает Анкару предоставить текст нового "Меморандума о взаимопонимании" между Турцией и Ливией.

Соответствующее заявление представителя ЕС есть в распоряжении "Европейской правды".

"Двусторонний "Меморандум о взаимопонимании" между Турцией и Ливией от 27 ноября 2019 года по морскому разграничению не обнародуется. Нужны дальнейшие разъяснения относительно его содержания. Мы ожидаем, что текст будет немедленно предоставлен Европейскому Союзу", - говорится в заявлении.

Европейский Союз подчеркивает, что полностью солидарен с Грецией и Кипром касаемо последних действий Турции в Восточном Средиземноморье, в частности в Эгейском море.

"Турции необходимо уважать суверенитет и суверенные права всех государств-членов ЕС, что неоднократно отмечали Европейский совет и выводы Совета, в последний раз в июне 2019 года.

Необходимо, чтобы международное морское право, принцип добрососедских отношений, а также суверенитет и суверенные права на морские зоны всех соседних прибрежных государств, включая порождаемые их островами, были соблюдены. Все члены международного сообщества должны придерживаться этих принципов и должны воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность", - заявили в ЕС.

Напомним, Совет ЕС утвердил механизм санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра.