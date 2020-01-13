Каталонский лидер Пучдемон стал полноправным евродепутатом

Каталонский лидер Карлес Пучдемон 13 января занял место депутата Европарламента несмотря на то, что в Испании его ожидает ордер на арест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Пучдемон прибыл вместе с еще одним евродепутатом и бывшим министром Каталонии Тони Комино. Испания пыталась запретить нам, сказал он, "но сегодня мы, наконец, здесь".

Обоих разыскивают в Испании за роль в организации незаконного голосования по отделению в 2017 году каталонским правительством и сепаратистскими законодателями.

Они бежали в Бельгию после неудачной попытки и в мае были избраны в Европарламент как представители каталонских сепаратистских партий из Испании.

Напомним, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

Европейский парламент заявил, что юридически обязан не предоставлять мандат осужденному Жункерасу.