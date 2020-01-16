Трамп не был причиной похолодания в отношениях ЕС и США – Меркель

Отношения между США и Евросоюзом охладели не из-за персоны американского президента Дональда Трампа, это произошло вследствие целого комплекса причин.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я думаю, что есть структурные причины. Произошел сдвиг, и бывший президент США Барак Обама уже говорил об азиатском векторе, если смотреть с точки зрения США. Это также означает, что Европа больше не находится, так сказать, в центре мировых событий... Ориентация Соединенных Штатов на Европу снижается - это будет иметь место при любом президенте", - сказала Меркель.

В то же время она заявила, что Трамп был прав, говоря, что такие организации, как ВТО и ООН, нуждаются в реформировании.

Меркель также намекнула, что Германия может позволить китайскому технологическому гиганту Huawei войти в свою сеть связи 5G, что явно не пойдет на пользу отношениям с США.

Она признала, что Германия должна усилить свои требования к безопасности для телекоммуникационных провайдеров, "чтобы мы никогда не зависели от одной фирмы", но добавила: "Я думаю, что неправильно просто исключать кого-нибудь".

США ранее дали понять, что участие Huawei в немецкой сети может иметь серьезные последствия для будущего обмена разведданными между Берлином и Вашингтоном.