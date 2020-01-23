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Греция построит новый аэропорт на Крите, ЕС предоставил кредит в 180 млн евро

Четверг, 23 января 2020, 16:51

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал соглашение с Грецией на 180 млн евро, чтобы помочь ей оплатить свою долю за новый аэропорт на Крите, самом большом острове страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В прошлом году "Ариадна Аэропорт Групп", совместное предприятие индийской GMR и греческого подрядчика GEK Terna, получила контракт на строительство нового аэропорта стоимостью 520 млн евро в Кастели на Крите.

Группа вложит 54% стоимости в проект "строительство-эксплуатация-передача", а Греция возьмет на себя остальные расходы.

Новый аэропорт заменит критский аэропорт Ираклион, который ежегодно перевозит 8 млн пассажиров и часто работает с перегрузкой.

Начиная с 2009 года, Греция сделала несколько попыток найти инвесторов для аэропорта, но долговой кризис, начавшийся в конце того года облегчилась только в 2015 году, отпугивал потенциальных владельцев.

Новый 28-летний кредит ЕИБ для греческого правительства позволит начать строительные работы.

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