Украина пытается остановить избрание вице-президента ПАСЕ от России

Представительница Украины Мария Мезенцева обжаловала назначение Петра Толстого на должность вице-президента ПАСЕ.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Обычно вице-президентов утверждают автоматически, поскольку их не выбирают, а назначают по квотам национальных делегаций; Россия, как государство с одной из самых больших делегаций, имеет свою квоту. Остановить назначение можно только отдельным голосованием.

Мезенцева выступила с требованием отклонить кандидатуру Толстого за его заявления.

"Петр Толстой позволяет себе откровенно антисемитские заявления, которые вызвали протесты еврейских организаций", - сообщила она, выразив уверенность, что такой человек не может быть председательствующим в ПАСЕ. Мезенцева в коротком выступлении не стала уточнять, о каких именно заявлениях идет речь.

Ее требование поддержали несколько других депутатов, в связи с чем утверждение россиянина отправили на отдельное тайное голосование, которое должно состояться в понедельник после обеда.

Как известно, летом Украина похожим образом смогла остановить назначение вице-президентом ПАСЕ Леонида Слуцкого.