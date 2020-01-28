В ПАСЕ хотят наказать Польшу за судебную реформу и возобновить мониторинг

Парламентская ассамблея Совета Европы начала рассмотрение вопроса, что может возобновить мониторинговую процедуру в отношении Польши - это впервые в истории произойдет с государством-членом ЕС.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Предметом рассмотрения стала судебная реформа, которую Польша начала еще в конце 2015 года, после смены власти в стране. Эти действия Варшавы неоднократно критиковали в Брюсселе, ее реформу признала недемократичной Венецианская комиссия. ПАСЕ в тот период также начала изучение данного вопроса, но из-за неоднократной смены докладчиков работа затянулась.

Проект, вынесенный на рассмотрение ПАСЕ на нынешней сессии, является достаточно жестким, он обвиняет польскую партию власти, "Право и Справедливость" (ПиС), в нарушении принципов демократии, влиянии на суды и т.п. Однако, по информации ЕвроПравды, его планируют сделать еще жестче.

Мониторинговый комитет, который во вторник рассмотрит проект решения, по данным источников ЕП, поддержал поправку, предлагающую ввести в отношении Польши процедуру мониторинга, которая действует в отношении государств, пока не выполняющих условия своего членства в Совете Европы.

Если это произойдет, Польша станет первым государством-членом ЕС, находящимся под мониторингом. Сейчас под мониторингом находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция (вернулась под мониторинг год назад) и Украина.

Пока невозможно прогнозировать, будет ли решение о возобновлении мониторинга поддержано в зале. В комитете его утвердили с небольшим перевесом голосов, утверждают источники ЕП.