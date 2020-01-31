Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35

Власти Польши в пятницу подписали в Демблине контракт на приобретение 32 современных истребителей F-35 в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Стоимость контракта, по данным Министерства национальной обороны Польши, составила 4,6 млрд долларов.

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"Это важный день для польской военной авиации, безопасности Польской республики, а также для безопасности всей нашей части Европы", - прокомментировал подписание соглашения президент Дуда.

Польша закупает 32 истребителей F-35 пятого поколения с учебно-логистическим пакетом.

По словам производителя Lockheed Martin, сначала машины будут использоваться для тренировок в США. В Польшу они прибудут в 2026 году.

Объявление о покупке истребителей пятого поколения было включено в концепцию польской обороны, представленную в мае 2017 года. Работа по их закупке была ускорена в 2018 году после серии поломок, аварий и катастроф истребителей МиГ-29.

Сообщение о покупке самолетов пятого поколения был включено в концепцию обороны Польши, представленную в мае 2017 года. Работа над внедрением F-35 по программе Harpia была ускорена в 2018 году после ряда поломок, аварий и катастроф истребителей МиГ-29.