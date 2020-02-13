Партия Меркель на следующей неделе начнет поиск нового лидера

Уходящая в отставку лидер немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что она на следующей неделе "лично начнет процесс отбора", чтобы найти преемника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Крамп-Карренбауэр в понедельник объявила, что уйдет в отставку с поста лидера ХДС и не будет кандидатом от партии на смену Ангеле Меркель на посту канцлера.

"Я пригласил тех, чьи имена в настоящее время обсуждаются, для интервью один на один. На данный момент в обществе фигурируют три имени. Будут ли еще известны, мы увидим", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Хотя она не назвала имен, среди наиболее вероятных претендентов обсуждаются министр здравоохранения Йенс Шпан и давний критик Меркель Фридрих Мерц. Они оба проиграли Крамп-Карренбауэр на выборах лидера партии в 2018 году. Среди претендентов также премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Крамп-Карренбауэр сказала, что решение о ее преемнике, скорее всего, не будет принято до съезда партии в декабре, но замена может быть названа до летнего перерыва.

"Сейчас мы принимаем решение, которое важно для ХДС", - сказал Крамп-Карренбауэр, добавив, что считает, что председатель партии и канцлер должны быть одним и тем же лицом.