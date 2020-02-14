Председатель партии Меркель 24 февраля предложит преемника - СМИ

24 февраля Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложит преемника на свою должность лидера Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

"Она сделает нам предложение 24 февраля", - заявил председателя правительства Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС). На вопрос, будет ли это конкретное предложение, он ответил: "Да".

Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель, в понедельник заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

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Это произошло после того, как ХДС в восточном штате Тюрингия проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

Известно, что бывший председатель парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

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