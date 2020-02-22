Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Москва рассказала свою версию о победе над Украиной в Морском трибунале ООН

Трампа возмутило возвращение в США американцев, зараженных коронавирусом

В Италии от коронавируса умер первый европеец

Морской суд ООН частично поддержал Украину по иску против РФ






В Италии от коронавируса умер первый европеец

Суббота, 22 февраля 2020, 10:32

В Италии – первая смерть от коронавируса Covid-19: в больнице города Падуя умер 78-летний итальянец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Бывшего владельца небольшой строительной компании, отца троих детей Адриано Тревисана госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Скьявония, где он и умер.

Это первая смерть от коронавируса гражданина одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.

Стоит отметить, что в Падуе с коронавирусом госпитализировали 67-летнего мужчину. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Читайте также
"Не забыть о том, что мы – люди": события в Новых Санжарах глазами мировых СМИ

Ожидается, что в течение дня в больницах региона Венето проведут обследование около 600 человек, которые контактировали с зараженными.

Сейчас в Италии больше всего зараженных в северном регионе Ломбардия-у 16 человек тест на коронавирус показал положительный результат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Коронавирус
powered by lun.ua