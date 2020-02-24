Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины

Правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины в качестве меры по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство Молдовы приняло соответствующее решение еще 12 февраля.

Согласно сообщению министерства, запрет распространяется на такие виды продукции: птица, продукты ее переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

Указанная запрет будет действовать, пока Всемирная организация охраны здоровья животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Прошлого года из общего количества ввезенного в Молдову мяса птицы (18407 тонн) более 14 тысяч тонн было завезено из Украины. В молдавском правительстве считают, что в связи с тем, что Евросоюз, Грузия и Белоруссия запретили ввоз мяса птицы из Украины, Киев увеличил количество этой продукции, экспортируемую в Республику Молдова.