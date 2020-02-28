На границе Греции и Турции мигрантов отгоняли слезоточивым газом

Правоохранители на северо-восточной сухопутной границе Греции с Турцией применили слезоточивый газ для разгона около 500 беженцев и мигрантов, которые пытались попасть в ЕС после того, как Анкара ослабила контроль над миграционными потоками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Турецкие пограничники "исчезли с сегодняшнего утра", заявил мэр греческого пограничного города Орестиада Василис Мавридис, добавив, что группа мигрантов пыталась проникнуть через контрольно-пропускной пункт Кастаньес.

Это первый случай, когда такая большая группа мигрантов и беженцев сделала массовую попытку пересечения границы, шаг, который греческие власти рассматривает как следствие заявления о том, что Турция больше не будет препятствовать мигрантам, которые пытаются добраться до Европейского Союза.

Источники на границе сообщили, что в районе греко-турецкой границы усиленное патрулирование и вдоль берегов реки Эврос проложены колючую проволоку, чтобы обеспечить охрану "каждого сантиметра" границы.

Береговая охрана также усилила патрулирование у портового города Александруполис, чтобы охранять проход из турецкого полуострова Галлиполи.

Высокопоставленный турецкий чиновник был процитирован Reuters в четверг, заявив, что Турция больше не будет препятствовать сирийским беженцам путешествовать в Европу по суше и морю. Его комментарии появились после того, как в социальных сетях появились видеоролики, на которых сотни беженцев, перемещенных в результате авиаударов в Идлибе, направлялись на северо-запад Турции.

Сотни мигрантов 28 февраля переместились по северо-западу Турции к ее границам с Грецией и Болгарией, передают турецкие СМИ, после того как высокопоставленный чиновник заявил, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу.

Позже в МИД Турции заявили, что страна не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев на фоне сообщений, что Анкара открыла границы в ЕС для искателей убежища.

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