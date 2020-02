Асад на фоне ультиматума Эрдогана окружил 4-й турецкий пост, РФ бомбит больницы

Войска сирийского диктатора Башара Асада и его союзников 5 февраля окружили четвертый пост турецкой армии в Идлибе вблизи города Тал-Тукан, а авиация России за последние 48 часов обстреляла три больницы в регионе.

Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке, сообщает "Европейская правда".

Президент Турции в среду призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.

В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эрдоган заявил, что 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства.

"Пока Эрдоган говорил, силы Асада окружили четвертый пост турецкой армии в Идлибе вблизи города Тал-Тукан", - написал Репке.

#NewsMap While Erdogan was speaking, Assad's forces surrounded the 4th #TurkishArmy post in #Idlib near the town of Tall Touqan. #Syria pic.twitter.com/tQ2lQVlLHj

"Коалиция Асада-Путина захватила еще 8 городов в провинциях Идлиб и Алеппо, пока президент Турции Эрдоган угрожал применить свою армию для прекращения наступления. Саракиб сейчас в опасности с трех сторон и вскоре может оказаться в окружении", - отмечает он.

"Сообщение западной организации по оказанию помощи, которая работает в Идлибе: "За последние 48 часов российские боевые самолеты обстреляли три больницы - Центр общественного здоровья в Сармине, больницу Сармина и больницу Аль-Нур в Тафтаназе", - добавил Рёпке.

Message from Western aid organisation, active in #Idlib: "In the past 48 hours, three hospitals have been bombed by Russian warplanes – the Public Health Centre in Sarmin, Sarmin Hospital, and al-Nour hospital in Taftanaz."#PutinAtWar