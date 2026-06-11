Парламент Литвы одобрил отправку до 40 военнослужащих в Ормузский пролив

Парламент Литвы проголосовал за отправку до 40 военнослужащих и гражданских сотрудников для участия в международных операциях по обеспечению безопасности на море в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Этот закон был принят в Сейме в четверг 77 голосами "за". 11 депутатов проголосовали "против" и 6 воздержались.

Министр обороны Робертас Каунас заявил, что Литва рассматривает возможность оказания помощи в виде средств разминирования, систем управления дронами, оборудования для наблюдения и других специализированных ресурсов.

Он отметил, что Литва намерена участвовать как во франко-британской коалиции, так и в отдельной миссии под руководством США, действующей в этом районе, и назвал это развертывание оборонным вкладом в морскую безопасность и энергетическую стабильность.

Он заметил, что любые перебои в судоходстве через пролив повлияют на цены на нефть и энергоносители по всей Европе.

Некоторые законодатели выступили против этого решения, сославшись на недостаточно четкое определение миссии и риск втягивания в более широкий региональный конфликт. Сторонники утверждали, что такое развертывание является стандартной практикой НАТО, а конкретные задачи определяются союзниками.

Лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащюнас откровенно высказался о том, что поставлено на карту.

"Сейчас американцы решают вопрос военной конфигурации здесь, в нашей стране, и по всей Европе – другими словами, архитектуру своего присутствия. Если мы не одобрим эту миссию сейчас, это будет очень плохим сигналом. Если мы хотим, чтобы американские солдаты остались в Литве, Сейм должен одобрить эту миссию", – сказал он журналистам после голосования.

Ранее Сейм Литвы одобрил участие военных и гражданских специалистов в операциях по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе – этим решением планировалось, что в международную операцию в проливе могут быть направлены до 5 литовских солдат и гражданских сотрудников национальной системы обороны.

Президент США Дональд Трамп ранее направил письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседи с благодарностью за намерение Вильнюса принять участие в военной операции в Ормузском проливе под американским руководством.