Украине и Польше не нужен общий учебник истории - вице-маршалок Сейма

Нынешний уровень споров в видении истории между Украиной и Польшей не дает оснований надеяться на создание общего учебника истории. Более того, европейский опыт показывает, что такой шаг не будет иметь последствий.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время форума "Украина-Европа" в городе Жешув заявил вице-спикер Сейма Польши Рышард Терлецкий.

"Разногласия в видении истории (между Украиной и Польшей) не дают оснований говорить о создании совместного учебника по истории. Кроме того, как показал опыт создания такого учебника Францией и Германией, этот шаг не имел практического результата", - заявил он.

Терлецкий также подверг критике нынешнюю историческую политику Украины, заявив, что "она противоречит стремлениям Украины к членству в ЕС".

Стоит отметить, что Польша имеет опыт создания совместного учебника с Германией - и этот шаг считался важным для понимания сторон. Ранее польские политики и чиновники говорили о необходимости создания аналогичного учебника и вместе с Украиной.