Премьер Эстонии оставил в Турции револьвер, подаренный Эрдоганом

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал был вынужден оставить в Турции револьвер, подаренный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку эстонское законодательство не позволяет ему просто так ввезти его в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Postimees сообщили в канцелярии эстонского премьера.

В канцелярии отметили, что Михал не забрал домой подаренный турецким президентом револьвер 357 Magnum.

Если бы у Михала было разрешение на оружие, он мог бы зарегистрировать его в Эстонии, поскольку Эрдоган приложил к подарку необходимые документы и сертификат.

Старший комиссар Департамента полиции и пограничной охраны Мартен Ингель в ответ на запрос Postimees отметил, что огнестрельное оружие нельзя ввезти в Эстонию только на том основании, что это подарок. Для ввоза оружия в страну должно быть законное основание, а также должны быть выполнены требования, вытекающие из Закона об оружии.

Также сообщалось, что Эрдоган подарил огнестрельное оружие высокопоставленным чиновникам ЕС, посетившим саммит НАТО, – главе Евросовета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В то же время британский премьер-министр Кир Стармер оставил подаренный револьвер в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом.

А премьер-министр Бельгии Барт де Вевер только после возвращения домой с саммита НАТО узнал, что привез с собой револьвер.