Первичные выборы демократов в Айове с отрывом 0,1% выиграл Бутеджедж

Бывший мэр из Индианы Пит Бутеджедж выиграл кокусы Демократической партии в Айове, которые состоялись 3 февраля, с отрывом 0,1%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

После обработки 100% результатов Пит Бутеджедж получил 26,2% от общего числа делегатов от штата. Согласно правилам выборов в США, на кокусах и праймериз именно количеством делегатов определяется, кто получил высшую поддержку.

Почти такую ​​же поддержку получил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (26,1%). На третьем месте - сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18,0%). Экс-вице-пезидент США Джо Байден четвертый с 15,8%.

Если Бутеджедж выиграет выборы, он станет первым президентом-открытым геем. Бутеджедж заявляет, что отсутствие у него политического опыта в Вашингтоне делает его идеальным кандидатом на фоне суперникив-"старых политиков".

Напомним, подсчет голосов в Айове существенно задержался после того, как в Демократической партии возникли технические проблемы и результаты с участков не могли сообщить вовремя.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Подробнее о позиции кандидатов в номинанты от Демократической партии по Украине читайте в статье: Пять главных конкурентов Трампа: чего ждать Украине в случае смены президента США